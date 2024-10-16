Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Emzirme ve Normal Doğum Haftası’nda anne sütü ve emzirmenin önemi ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu. Anne ve anne adaylarına emzirme hakkında bilgi verildi.

Gebe bilgilendirme sınıfı eğitimci ebesi Gülşah Gürel ve Kadın Doğum Kliniği Sorumlusu Netice Çelikal tarafından kurulan bilgilendirme standında, hamile anne adaylarına ve emziren annelere anne sütünün önemi ve emzirme hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan ve hastane idarecileri de standı ziyaret ederek ebelerin çalışmalarına destek verdiler. Başhekim Togan, “Sağlıklı nesiller için hayata anne sütü ile başlayalım. Anneden bebeğe ilk aşı, en güzel armağandır. Sağlıklı nesiller ve sağlıklı gelecek için ilk 6 ay bebeklerimizin su dahil bütün ihtiyaçlarının tamamını karşılayan anne sütüyle beslenmelerine devam etmek ve emzirme sürelerini 2 yılın ötesine taşımak en önemli hedefimizdir” dedi.

1991 yılından itibaren ülkemizde, Sağlık Bakanlığı ve UNICEF iş birliğiyle "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" başlatılırken, bu kapsamda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bebek dostu hastane olarak gebe okulunda gebelere eğitim ve danışmanlık hizmeti veriliyor. Bebek dostu hastane olarak başarılı emzirmenin on adımını takip ediliyor.