Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin zemin katında hizmet vermeye başlayacak olan Sağılık Kurulu odalarına ofis tefrişat malzemesi bağışında bulunan hayırsever Can Mehmet Sivsioğlu’na İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim ve Muğla EAH Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan tarafından teşekkür plaketi verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle Nefroloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Alper Alp tarafından takip ve tedavisi yapılan bağışçıya, sağlık hizmet sunumuna ailecek verdikleri destekleri için teşekkür edildi.

Bağışçı Can Mehmet Sivsioğlu, “İnsan hayatı fani, şu yaşadığımız dünyada iz bırakan hizmetler yapmayı rahmetli babamızdan öğrendik. İnsan sağlığına hizmeti değerli kılan bu fırsatı vesile kıldığınız için ben de ailem ve şahsım adına sizlere teşekkür ederim” dedi.