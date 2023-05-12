Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün ‘Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı Farkındalık Çalışmaları’ çerçevesinde ‘Bilişim Haftası’ etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, insanları ortak düşüncede birleştiren ve ulusal bilgi toplumu oluşturmayı hedefleyen bilimin, bu bilgilerin bir anlamda yeniden işlenmesi olan bilişimin ve insanın yaşamını bu denli etkileyen, teknolojinin şuurlu ve faydalı kullanımı üzerinde durmak, çocuklar ve gençler başta toplumu bilişim teknolojilerinin güvenli ve şuurlui kullanımına teşvik etmeyi hedefliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik girişlerinin yapıldığı alanda stant kuruldu. Stant çalışmasında hastaneye müracaat eden çocuklar, gençler, ailelerin bilişim teknolojilerinin ve internetin şuurlu, güvenli, etkin kullanımı konusunda farkındalık ve bilgilendirilmeleri sağlanmış, tüm ebeveynlere çocuklarını bilişim teknolojileri ile uygun zaman ve şartlarda tanıştırılması konusunda eğitim verilmiş ve broşür dağıtıldı.

Stant çalışmasında Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri, asistan ve intörn hekimleri, hastanemiz ayaktan AMATEM biriminde görevli hemşire ve psikolog görev almıştır. Çalışmada kullanılan afiş ve broşürler, eğitim materyalleri için Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yapılmıştır.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan ve hastane yönetim ekibi standı ziyaret ederek tüm çalışma ekibine yapmış oldukları farkındalık çalışması için teşekkür ettiler. Başhekim Togan, “Geleceğimizin umudu gençlerimizin sanal ortamda değil, sosyal hayatta kalmaları çok önemlidir. Her yaş döneminde teknolojik cihazların kullanımı konusunda aile fertlerinin dikkatli olmaları gerekiyor” dedi.