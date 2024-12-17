Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği AD Başkanı ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemal Güngördük ve ekibine sözel bildiri ödülü

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği (TRSGO) ve Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği (TRSCCP) tarafından düzenlenen Ulusal Kongrede gerçekleştirilen bilimsel değerlendirmelerde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Hekimlerimizden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemal Güngördük öncülüğünde Op. Dr. Hikmet Can Ünver, Araştırma Görevlisi Dr. Berican Şahin Uyar, Araştırma Görevlisi Dr. Berke Nur Ergü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Ulusal Kongrede Sözel Bildiri Birincilik ödülüne layık görüldüler.

Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemal Güngördük ve ekibini, yapmış olduğu bilimsel çalışma ile ulusal kongrede sözel bildiri birincilik başarısı kazandıkları için tebrik etti.