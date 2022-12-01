Adalet Bakanlığı tarafından ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların yakınları ile görüntülü görüşebilmesi için Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu e-görüş projesinde Muğla E Tepi Kapalı cezaevi pilot cezaevi seçildi.

Adalet Bakanlığı tarafından ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların yakınları ile görüntülü görüşebilmesi için Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu e-görüş projesinde Muğla E Tepi Kapalı cezaevi pilot cezaevi seçildi.

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce, tüm ülke kapalı ceza infaz kurumlarında, hükümlü ve tutukluların birinci derece yakınlarıyla görüntülü olarak telefon görüşmesi yapmak için kısa adı "ACEP" olan akıllı teknolojilerin ceza infaz kurumlarına entegrasyonu e-görüş projesi Bakanlık tarafından yürütülüyor. Bu çerçevede Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu da Ceza Ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce pilot cezaevi seçildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, “Muğla Cezaevi kurumu olarak da hızlı bir şekilde gerek bu projenin ihale sahibi firma gerekse Türk Telekom ile iş birliği sağlanarak kurumumuzdaki alt yapı ve üst yapı çok kısa bir sürede hazır hale getirilerek her koğuşa birer adet kurulmak üzere toplam 58 kabinle 22 Kasım 2022 tarihinden itibaren kurumumuzdaki tüm hükümlü ve tutuklular birinci derece yakınları ile görüntülü görüşme yapabilmektedirler.

Hükümlü/tutukluların birinci dereceden akrabaları ile gerekli evrakları tamamlaması ve e-görüş uygulamasını akıllı telefonlarına tanımlamaları şartıyla haftada kapalı görüş için ziyaretçileri gelenler en fazla 3 defada olmak koşuluyla 30 dakika kapalı görüş için ziyaretçileri gelmeyenler en fazla 6 defada olmak koşuluyla 60 dakika hafta sonları da dahil olmak üzere günün her saati görüntülü görüşebilmektedirler. Bu uygulamaya bütün hükümlü ve tutukluların yakınları, kendileri ve ayrıca kurum çalışanları memnuniyetlerini dile getirmektedirler. Özellikle bu uygulama ailesi uzakta olan hükümlü/tutuklular için büyük kolaylık sağlamıştır. Çünkü çok uzaklardan ziyaret için gelen hükümlü/tutuklu yakınları hem zaman hem maddi olarak büyük tasarruf sağlamaktadır” dedi.