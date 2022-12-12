Muğla DKMP Şube Müdürlüğü tarafından Menteşe’de özel bir okulda bulunan öğrencilere tabiat eğitimi verildi.

Muğla DKMP Şube Müdürlüğü tarafından Menteşe’de özel bir okulda bulunan öğrencilere tabiat eğitimi verildi.

Tabiat Eğitiminde ,tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi, biokaçakçılık hakkında öğrencilere eğitim verildi. Muğla DKMP Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ”Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin insanlığın refahı için gerekli olan yaşam destek sürecini sürdürebilme yeteneğinin ve sağlıklı çevrenin bir göstergesidir. İklim değişikliği, kirlenme ve kaynakların aşırı ve sürdürülebilir olmayan kullanımı, geçen yüzyılda biyolojik çeşitliliği çok ciddi bir biçimde tahrip etmiş ve bu durum insan yaşamını tehdit eder duruma gelmiştir. Genetik Çeşitlilik, kalıtsal olarak geçen ve var oluşun fiziksel ve biyokimyasal özelliklerini belirleyen biyokimyasal paketler olarak tanımlanabilir. Genetik çeşitlilik belli bir tür, popülasyon, çeşit, alt-tür ya da ırk içindeki gen farklılığıyla ölçülür. Bu tür farklılıkları, örneğin evcil hayvanların ve tarımsal ürünlerin üretilmesini ve yabanıl yaşamda değişen koşullara uyumu sağlar” dedi.