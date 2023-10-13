Menteşe Spor Salanu’nda Muğla Türdü Basketbol ile Karya Gençlik Spor arasında oynanan Muğla derbisinin galibi Karya Gençlik Spor oldu.

Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren oyuna üstünlüğünü koyan Karya Gençlik Spor ilk çeyreği 20-11 skorla önde kapattı. İlk çeyrekte 10 sayı üreten Taha Uyanık pota altı mücadeleleri ve sayıları ile dikkat çekti.

İkinci çeyrekte alan savunması ile başlayan Türdü Basketbol istediği oyunu parkeye yansıtamadı. İlk çeyrekte 9 sayı olan fark ikinci çeyrekte 13 sayı oldu. İkinci çeyrek 39-26 sona erdi.

Üçüncü çeyrek için soyunma odasından parkeye dönen basketbolcular bu çeyrekte de sportmenliği ve fair playı bırakmadan mücadeleye devam etti. Karya Gençlik Spor’un gardı Bilge, Özgür ve İlker’in sayıları ile fark açılmaya devam etti. Üçüncü çeyrek 60-42 skorla sona erdi.

Son çeyrekte parkedeki mücadele son saniyeye kadar devam etti. İlk üç çeyrekte ki sonuç değişmedi Karya Gençlik Spor, Türdü Basketbol’u 75-56 gibi net bir skorla yendi. Maçın en skorer ismi Karya Gençlik Spor’dan 17 Sayı ile Taha olurken, onu 16 sayı ile yine Karya Gençlik Spor’dan Bilge ve Özgür takip etti.

Müsabaka sonrası açıklama yapan Karya Gençlik Spor As Başkanı Ertan Demir, ”Bu sezon öncesi yeni bir yapılanmaya girdik. Yeni yönetimimiz ile gençlerimize Muğla’da spor yapma imkan ve kabiliyetimizi geliştiriyoruz. İl genelinde tüm liglerde mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu maç öncesi de aynı salonda geleceğimiz diye baktığımız U14’lerin maçı vardı onlarda rakiplerini son saniyede gelen 3 sayılık atış ile 35-32 yenmeyi başardı. Günün il galibiyetinden sonra onların ağabeyleri U18 takımımız da parkenin sahibi olduklarını bir kez daha gösterdiler. Net bir skor ile 75-56 mağlup etmeyi başardılar. Her iki takımımız sporcularını tebrik ediyorum. Muğlalı basketbol severlere de kısa bir hatırlatma yapalım isterim. Salonda heyecan yaşamak isteyen tüm spor severleri maçlarımızı takip etmeye bekliyoruz.” dedi.