Muğla'da Dalaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan vatandaşların sağlığı ve konforu için hizmet üretmeye devam eden Dalaman Belediyesi, temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak İlçedeki tüm cadde, sokak, Pazar yerleri ile halka açık plaj ve parklarda gerçekleştirdiği temizlik ve çöp toplama faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Temiz bir Dalaman için gece gündüz demeden çalışan ekipler, İlçede bulunan çöp konteynerlerinin yıkama ve dezenfeksiyon işlemlerini de gerçekleştiriyor.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, göreve geldikleri günden bu yana temiz bir Dalaman için yoğun mesai harcadıklarını belirterek; “Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz, ilçemizin dört bir yanında cadde, sokak, park ve pazar yerlerinde aralıksız çalışarak ilçemizi daha temiz ve sağlıklı hale getirmek için büyük bir özveriyle görevlerini sürdürüyor. Hep birlikte daha temiz bir çevre için sizlerin de desteği çok önemli! Temizlik konusunda duyarlılık göstererek ilçemize sahip çıkalım” dedi.