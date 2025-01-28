Muğla'ya bağlı Dalaman Belediyesi, bu yıl 28’incisi düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’te yerini alacak.MUĞLA (İGFA) - Dünyanın en prestijli turizm etkinliklerinden biri olan EMITT, 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak. Dalaman Belediyesi, ilçenin birbirinden güzel koylarını ve tarihi dokusunu fuarda ziyaretçilere tanıtacak. Dalaman standı, Salon 7’deki 7461numaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alacak.

EMITT Turizm Fuarı hazırlıklarının tamamlandığını kaydeden Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş,herkesi Dalaman standına davet etti.

Kille Koyu, Kayacık Sahili, Kapukargın Kükürt Kaplıcası ve eşsiz güzellikteki koylarıyla turizm potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Durmuş; “Dalaman’ımız doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel değerleriyle ülkemizin gözdelokasyonlarından biridir. Turizm potansiyelinin oldukça yüksek olduğu ilçemizi dünyaya tanıtmak için EMITT Fuarı’nda yerimizi alacağız.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde katılacağımız fuarda Salon 7’deki 7461 numaralı stantta yer alacağız. Dalaman’ın huzur dolu atmosferini ve eşsiz güzelliklerini tanımak isteyen herkesi standımıza bekliyoruz” diye konuştu.