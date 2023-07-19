Muğla İl Müftülüğü tarafından şenlik hazırlama komisyonu İl Müftüsü Yaşar Çapçı başkanlığında toplandı. Geçen yıl Ağustos ayında birincisi düzenlenen çocuk şenliğinin bu yıl 9 Ağustos’ta ikincisinin yapılması planlanıyor.

Muğla İl Müftülüğü’nden yapılan yazılı açıklamada” Gençlik Koordinatörlüğü olarak, din görevlilerimizle beraber hazır bulunduğumuz bugünkü istişare ve hazırlık toplantısına Menteşe İlçe Müftü Vekili Hüseyin Kılınçarslan, Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Oktay Tavas ve Menteşe İlçe Gençlik Spor Müdürü Yavuz Karahasanoğlu da katıldı. Geleneksel hale gelmesi hedeflenen, Menteşe Kışla Parkı’nda düzenlenecek çocuk şenliği için istişare toplantılarımız devam edecek” ifadesi kullanıldı.