Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ile evlere misafir olmaya devam ediyor. Evde Bakım Hizmetleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi; genel bakım, hekim muayenesi, reçete yazımı, psikolog ve diyetisyen hizmetlerine ek olarak yeni başlattığı Fizyoterapi uygulaması ile yatağa bağımlı hastaların yardımına koşuyor. Menteşe, Ortaca ve Bodrum ilçelerinde göreve başlayan fizyoterapistler 13 ilçede hizmet verirken, şimdiden 96 hastaya 250 seans uyguladılar.

Kişiye özel hizmet ile her hastaya ayrı tedavi yöntemi

Hizmet kapsamında her hasta, uzman fizyoterapistler tarafından bireysel olarak değerlendirilip hastaların durumuna göre tedavi programları uygulanıyor. Fizik tedavi seanslarında uygulanan egzersiz programlarıyla, hastaların yaşadığı fiziksel rahatsızlıklar en aza indirilip hareket kabiliyetleri artırılıyor. Bu tedavi programlarıyla hastaların en kısa sürede bağımsız bir şekilde hareket edebilmesi amaçlanıyor.

Bütüncül sağlık hizmeti ile güvenli yaşam alanları

Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, hasta yakınları ve aile bireylerini de hizmetin bir parçası haline getiriyor. Fizyoterapistler, aile üyelerine hastalarının bakımında dikkat edilmesi gereken konuları öğreterek güvenli bir yaşam alanı oluşturulmasına rehberlik ediyor. Böylece, hem hastaların hem de aile bireylerinin sürece dâhil edildiği bütüncül bir yaklaşım benimsiyor.

Hasta yakını Fadime Şahin, “Hastamız beyin kanaması geçirdi ve bir tarafı felç kaldı. Büyükşehir Belediyemize başvurduk. Yaren Hanım geliyor. Memnunuz. Güler yüzlü samimiler. Tedavi ile hastamız kullanmadığı tarafını kullanmaya başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.

Ağır bir ameliyat geçiren Ayşen Küçük, “Evde Sağlık Hizmetleri geldi ameliyatımdan sonra. Ayağıma birkaç defa hareket yaptırdı. Ayağım hiç kalkmıyordu, ama şimdi uzatıyorum. Allah razı olsun çok memnunum. Doktor gelmeseydi çok kötüydüm” dedi.

Fizyoterapist Yaren Eymir, “Hastalar bizi ailelerinden biri gibi görüyor”

Fizyoterapist Yaren Merve Eymir, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da öncülüğünde evde bakım hizmetlerimiz genişledi ve fizyoterapi hizmetini de ekledik. Şu an için 13 ilçede yatağa bağımlı hastalara hizmet veriyoruz. Artık hastalar bizi evden biri olarak görüyorlar, aileden biri olarak sayıyorlar. Haftada bir onları ziyaret ediyoruz. Onların yürümelerine, bağımsız ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım ediyoruz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın her köşesinde, vatandaşların refahı, sağlığı ve mutluluğu için çalışmaya devam ettiklerini, belediye olarak, sadece fiziksel altyapı ve hizmetler değil, aynı zamanda insana dokunan, yaşam kalitesini artıran projelerle de vatandaşların yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirtti.