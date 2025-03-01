Bodrum, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği yatçılık ve deniz turizmi alanında ulusal, uluslararası alanda büyük yankı uyandıracak bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

15-19 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecek Bodrum Boat Show Fuarı, denizcilik sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirecek. Fuar, Bodrum’un dünya çapındaki yatçılık merkezi kimliğini daha da pekiştirmeyi hedefliyor. Fuarda 200’den fazla tekne ve 500’den fazla marka yer alacak.

Başkan Tamer Mandalinci, "Fuar Bodrum için büyük bir şans"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise, bu organizasyonun hem yerel hem de uluslararası denizcilik sektörüne önemli katkılar sunacağını vurgulayarak, "Bugün Bodrum’un geçmişten aldığı mirası geleceğe taşıyacak ve geleceğe yeni bir yön yer verecek 15-19 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show Fuarı’nın tanıtımını yapıyoruz. Bu fuar, denizcilik sektörümüzün ulusal ve uluslararası tanıtımı için büyük öneme sahip. Bodrum’un denizcilik alanındaki değerini daha da ileri taşımak için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın ve İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın da desteğiyle Bodrum Boat Show’u hayata geçireceğiz. Boat Show Fuarı, yerelde denizciliği ve buna bağlı kolları yerelde daha da büyütmek, sektörün temsilcilerini yerinde bir araya getirmek için büyük bir fırsat. Bu fırsatta emeği geçen herkese bu sebeple çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aras, "Bodrum binlerce yıllık denizcilik kültürüyle şekillenmiş bir şehir"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un binlerce yıllık denizcilik kültürüyle şekillenmiş bir şehir olduğunu belirterek, "İMEAK Deniz Ticaret Odamızla birlikte düzenleyeceğimiz Bodrum Boat Show Fuarı, Bodrum’un dünya çapındaki yatçılık merkezi kimliğini daha da güçlendirecek, sektöre ivme kazandıracak büyük bir buluşma olacak. Bodrum binlerce yıllık denizcilik kültürüyle şekillenmiş bir şehir. Fakat yapacağımız Boat Show Fuarı, kolektif bir iş. Herkesin destek vermesi gereken bir fuar. Biz de istedik ki Bodrum kimsesiz kalmasın, bunu yapmak içinde birlik ve beraberlik içinde çalışmamız gerekiyor. Bodrum denizcilik kültürü ve geçmişi ile bu fuara en donanımlı şekilde ev sahipliği yapacak. 15-19 Ekim tarihleri gerçekleştirilecek bu fuar ile Bodrum Cup’ta olduğu için ekim ayını dolu dolu geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, "Bodrum’un sorunlarının farkındayız"

Bodrum’da olan sorunların farkında olduklarını ve çalışmalar yapacaklarını belirten Başkan Ahmet Aras, "Bodrum’da denizlerde ve diğer yönlerde sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Yalnızca Bodrum’da değil her yerde benzeri sorunlar var. Sorunları unutmuş değiliz ve çalışmalarımızı yapacağız. Bu fuarı yaparken çevre tarafını da unutmamız lazım. Denizlerimizin korunması, ekosistemin sürdürülebilirliği, atık yönetimi ve mavi ekonomi projelerimizle geleceğin denizciliğini inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, denizleri korumadan turizmi ve ekonomiyi büyütmek mümkün değildir" dedi.