Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinin yüzde 80’i, Gümbet ve Gümüşlük Mahalleleri Atıksu Arıtma Tesisleri kapasite artış ve rehabilitasyon projesinin ise yüzde 65’i tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinin yüzde 80’i, Gümbet ve Gümüşlük Mahalleleri Atıksu Arıtma Tesisleri kapasite artış ve rehabilitasyon projesinin ise yüzde 65’i tamamlandı.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’un altyapı sorunu Muğla Büyükşehir Belediyesi ile çözüme kavuşuyor. Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapımı ile Gümbet Gümüşlük mahallelerinde mevcut Atıksu Tesisleri Rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından 2021 yılı Haziran ayında temeli atılan ve Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak olan Turgutreis Atık Arıtma Tesisi inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Güncel döviz kuruna göre 272 Milyon 675 Bin 617 TL maliyet ile devam eden çalışmaların yüzde 80’i tamamlandı. Bodrum’un Turgutreis Mahallesinde 2 kademeli olarak planlanan ve ÇED olumlu belgesi alınan Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak ve 200 bin kişilik nüfusa hitap edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un Gümüşlük ve Gümbet Mahallelerinde başlayan ve güncel döviz kuru ile 230 Milyon 280 Bin 994 TL maliyet ile devam eden kapasite artış çalışmalarının yüzde 65’i tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde Gümbet’te bulunan atıksu arıtma tesisinin mevcut kapasitesi 3 kat, Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi de 4 kat arttırılacak. Böylelikle 9 bin 600 m3/gün kapasiteli Gümbet AAT 29 bin 900 m3/gün’e, 2 bin 500 m3/gün kapasiteli Gümüşlük AAT 9 bin 900 m3/gün kapasiteye çıkarılacak. 200 bin kişiye hizmet edecek bu tesislere monte edilecek olan MBR sistemi ile birlikte tesislerde ileri düzeyde arıtma yapılacak ve elde edilen su yeşil alanların sulamasında kullanılacak.