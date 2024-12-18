Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında meydana gelen yangınların ardından vatandaşların zararlarını gidermek amacıyla destek paketlerini hayata geçiriyor. Yangınlarda ormanların yanı sıra tarım arazileri, ormanlık alanlardaki arı kovanları ve tarımsal sulama ekipmanları büyük zarar gördü.

Yangınların başladığı ilk andan itibaren sahada aktif olarak yer alan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın sonrası harekete geçerek vatandaşlara destek sağladı. Bu kapsamda tarımsal sulamada kullanılmak üzere boru desteği, arıcılık malzemeleri ve meyve fidanları vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangından zarar gören üreticinin tarımsal sulama altyapısını yeniden inşa etmek amacıyla Dalaman’ın Elcik Mahallesi’ne boru desteği sağladı. Muhtarlıklara teslim edilen borular, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Arıcılara ücretsiz ekipman desteği sağlanacak

Muğla’da meydana gelen yangınlar tarımsal üretimin yanı sıra bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan arıcılığı da olumsuz etkiledi. Büyükşehir, yangın sonrası mevcut zararları en aza indirmek amacıyla 2025 yılında arıcılıkla uğraşan vatandaşlara arıcılık malzemesi desteği sağlayacak. Bu kapsamda arıcılar; ahşap taban kovan, sır tarağı, sır bıçağı, süzme eleği, fırça, el demiri, pürmüz, çerçeve taşıma sandığı, bal hunisi, arıcı maskesi ve arıcı eldiveni gibi ekipmanlardan ücretsiz olarak temin edebilecek.

Ücretsiz zeytin ve ceviz fidanı desteği

Yangınlardan etkilenen ağaç varlığını yeniden canlandırmak amacıyla “Her Kapıda Bir Fidan” projesini hayata geçiren Büyükşehir, özellikle yangından zarar gören mahallelerde ücretsiz ceviz ve zeytin fidanı dağıtımı yapacak. Büyükşehir, bugüne kadar Muğla genelinde 258 bin adet zeytin, kestane, badem, ceviz ve keçiboynuzu fidanı dağıtarak yaklaşık 10 bin dekarlık alanın yeniden yeşermesine katkı sağladı.

Kendilerine sahip çıktıkları için Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Elcik Mahalle sakini Berna Aşkın Ünlü, “Yangında çok fazla gelen inanlar oldu, yardım eden insanlar oldu. Devletimizin katkısı çok büyük. Hepsine teşekkür ederiz. Yapılan yardımların tarımsal olarak çok çok faydası olacaktır. Zeytin var, incir var, ekip biçtiğimiz bahçelerimiz var. Kendi mahsullerimizi yetiştiriyoruz. Yardımları için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a çok teşekkür ederim” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler görevlisi Aylin Duralı Dalaman’ın Elcik Mahallesi’nde son yangınlarda 370 dönümlük arazideki 500 metrelik su borularında hasar oluştuğunu söyledi ve Büyükşehir Belediyesi olarak oluşan hasarın yerinde tespit edilerek muhtarlığa yeni boruların teslim edildiğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir Belediyesi olarak yaraların sarılması adına tüm imkanları seferber ettiklerini, yangın sonrasında yaraların sarılması için çalışma başlattıklarını ve yangın sonrasında zarar gören borular için ücretsiz tarımsal sulama borusu desteği sağladıklarını açıkladı.