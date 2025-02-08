13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla’da vatandaşların güvenli ve modern yollarla ulaşımını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Ula İlçesi Ataköy Mahallesi Zeytinbeleni yolunda 13.5 milyon liralık yatırımla yol yapım çalışmasına başladı.

Ataköy Mahallesi’ne 13.5 milyon liralık yatırım

Ula Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk alanında bulunan Ataköy Mahallesi Zeytinbeleni yolu yapılan protokolle Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi ve yol çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. 13.5 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen toplam 2 bin 500 metre uzunluğundaki yol çalışmasının 2 bin metrelik kısmı Ataköy Mahalle yolunu, 500 metrelik kısmı ise Çıtlık Mahallesi bağlantı yolunu kapsıyor.

Yol çalışması kısa sürede tamamlanacak

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mevcut sathi kaplamanın sökümü, gevşek tabii zeminin kazılarak iyileştirilmesi ve reglaj işlerine başladı. Çalışmalar kapsamında plent mix temeli ve 2 bin 500 metre sıcak asfalt çalışması hız kesmeden devam edecek. Yol çalışması kısa sürede tamamlanacak olup ardından yol vatandaşların kullanımına sunulacak. Vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalar esnasında yol trafiğe kapalı olacak.

Ataköy Mahalle Muhtarı Cafer Özcan, "Yaklaşık 2 senedir Mahallemizin yollarında sıkıntılar yaşıyorduk. Muğla Büyükşehir Belediyemize başvuruda bulunduk. Sağ olsun gelip incelediler ve hemen çalışmalarına başladılar. Mahallem ve şahsım adına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve bütün çalışanlara teşekkür ederim" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol, Proje ve Yapım Şube Müdürlüğünde görevli İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın, "Ula İlçesi Ataköy Mahallemiz Zeytinbeleni yolunda yol yapım çalışmalarımıza başladık. 2500 metre uzunluğunda olan yol yapım çalışmamız kısa sürede tamamlanacak olup akabinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın Dünya Kenti Muğla vizyonu doğrultusunda 13.5 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilecek olan yolumuzun şimdiden keyifli ve güvenli bir ulaşımın parçası olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Muğlamızın tüm ilçelerinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, Ula İlçemizin Ataköy Mahallesinde yol yapım çalışmalarımıza başladık. Bu proje kapsamında, mevcut yolun zemini güçlendirilerek sıcak asfalt kaplama ile uzun ömürlü ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturacağız. Ekiplerimiz kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesini sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla’mızın her köşesinde ulaşımı iyileştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.