Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayırsever bir vatandaşın bağışı ve restorasyon çalışmalarıyla hayata geçirilen Gözcüler Evi Sosyal Hizmet Atölyelerinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal katıldı.

Gözcüler Evi, çocuklar, engelli bireyler ve kadınların güvenli ve huzurlu bir ortamda zaman geçirebileceği, sosyal ve kültürel etkinliklere katılabileceği bir merkez olarak tasarlandı. Merkezde satranç ve zeka oyunları, İngilizce, görsel sanatlar, drama, masal anlatımı ve müzik atölyelerinin yanı sıra idari birimler için 6 ayrı oda bulunuyor.

Açılışta konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Gözcüler Evi’nin geçmişin izlerini günümüze taşıyan özel bir mekan olduğunu vurguladı.

Başkan Köksal, “Bu mekanda yeni yeteneklerin keşfedilecek olması ve yeni zamanın birikecek olması beni heyecanlandırıyor. Geçmişte burada yaşanan hikayeleri de dinlemek ve bu mekanın anlamını derinleştirmek isteriz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gözcüler Evi’nin sosyal hizmetler alanındaki önemine dikkat çekerek, “Bugüne kadar on binlerce insan sosyal hizmet atölyelerimizden faydalandı. Bu gibi yatırımlar, insanlara dokunan ve sosyal yaşamı destekleyen projelerdir. Gözcüler Evi, yıkılarak yerine modern bir bina yapılabilirdi, ancak bu mekânın tarihi ve kültürel değeri hiçbir şeyle ölçülemez” ifadelerini kullandı.

Gözcüler Evi, sosyal hizmet anlayışına kültür, sanat ve dayanışma boyutu kazandırarak, Muğla halkına yeni bir sosyal yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Açılış törenine katılanlar, merkezin kent yaşamına katkı sağlayacağına olan inançlarını dile getirdi.