Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Ortaca Devlet Hastanesi'nde görevli personele temel yangın bilgisi, yangın önleme ve söndürme teknikleri eğitimi verildi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi kurum ve kuruluşlara verdiği yangın eğitimlerini sürdürüyor. Son olarak Ortaca Devlet hastanesinden gelen eğitim talebi üzerine itfaiye ekipleri Ortaca Devlet Hastanesi Acil Durum Ekiplerinetemel yangın bilgisi, yangın önleme ve söndürme teknikleri eğitimi verdi.

Eğitimde, yangının çeşitleri, nedenleri, sınıfları, oluşum safhaları, etkenleri anlatıldı. Eğitimde ayrıca bina yangın ekiplerinin oluşturulması ve ekiplerin görevleri, yangın söndürme cihazlarının kullanılması, bakım ve kontrolleri, yangın anında hareket tarzı, yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar uygulamalı olarak gösterildi.

Yangın eğitiminde ayrıca hastanelerde meydana gelen yangınlara da değinilerek yangın öncesi ve esnasında yapılması gerekenler, yangın anında nasıl hareket edileceği, hangi sınıf yangının ne tür yangın söndürme maddesiyle söndürülebileceği ve ekip çalışması gibi konular da aktarıldı.

Kurum yetkilileri, bu eğitim ve tatbikat programları sayesinde yangının tehlikelerini öğrendiklerini ifade ederek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.