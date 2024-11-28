Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi, yerel yönetimlerde bir ilk olarak felsefenin toplumsal yaşamla iç içe aktarılmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

2023 yılında faaliyete geçen Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi; ‘Felsefe için felsefe değil, yaşam için felsefe’ ilkesiyle; eleştirel, dayanışmacı, özenli düşünme biçiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarına başladı. Patentini de alan akademi, toplumun felsefi düşünceye olan ilgisini artıran ve yaşam kalitesini geliştirmeyi amaçlayan etkinlikleriyle büyük beğeni topluyor.

Teorik ve Pratik Felsefe olmak üzere iki temel alanda çalışmalar sürdürülen Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi’nde uzman felsefeci eşliğinde pratik felsefe alanında, akademisyenler ve uzman eğitmenlerin katılımıyla da teorik felsefe alanında birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi Muğla’nın her ilçesinde köylere dâhil ulaşarak felsefenin doğasında bulunan eleştirel düşünme biçimiyle tanışmayan çocuğun/bireyin kalmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kiraz: “Eleştirel düşünme biçimini toplumumuza kazandırmayı hedefliyoruz”

Felsefe için felsefe değil yaşam için felsefe ilkesiyle çalıştıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Felsefeci Selda Kiraz, “Felsefe ve Yaşam Akademisi teorik ve pratik felsefe olmak üzere iki temel unsur üzerine çalışmalarını inşa ediyor. Teorik felsefe alanında uzman kişileri davet ediyoruz, felsefi problemlerin arka planını öğreniyoruz. Pratik felsefe de ise her hafta felsefi bir problem etrafında düşünceler geliştiriyoruz. Bunları yaparken de temel amacımız şu, toplumumuzda giderek eksikliğini hissettiğimiz eleştirel düşünme biçiminin yerleşmesi. Felsefe bu topraklarda üstü kapatılacak, unutulacak kadar eski değil aslında. Bizler de akademimizle çeşitli filozofların yaşadığı Kıyı Ege boyunca felsefeyi tekrardan insanlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu sebeple de felsefe için felsefe değil yaşam için felsefe ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

‘Özgürlüğün Felsefesi’ Muğla’da konuşulacak

Felsefe Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Sonbahar Buluşması ‘Özgürlüğün Felsefesi’ ana başlığıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak. Etkinlik 30 Kasım Cumartesi günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleşecek. Etkinlikte ünlü filozof Jean Paul Sartre’ın eserlerinden yola çıkarak konuşmalar yapılacak.

‘Özgürlüğün Felsefesi’ ana başlığı ile yapılacak etkinlikte Prof. Dr. Aliye Karabük-Kovanlıkaya, Prof. Dr. Buket Korkut-Raptis, Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi Turan ve Dr. Özgür Emrah Gürel konuşmacı olarak yer alacak. Cumartesi günü 10.30’da açılış konuşmaları ile başlayacak etkinlikte, Aliye Karabük-Kovanlıkaya ‘Kayıtsızlık, Keyfiyet ve Özgürlük’, Buket Korkut -Raptis ‘Etik Açıdan Özgürlük’ Ertuğrul Rufayi Turan ‘Niçinsiz Yaşam’, Özgür Emrah Gürel ise ‘Özgürlük ve Devrim’ konulu başlıklar hakkında konuşmalar yapılacak.

Başkan Aras; “Toplumsal birçok sorunun kaynağı eleştirel düşünme biçiminin yaygınlaşmaması”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras eleştirel ve özgürlükçü düşüncenin doğduğu Muğla’da yerel yönetimlerde ilk olan Felsefe ve Yaşam Akademisi’ni kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi ve günümüzde toplumsal birçok sorunun kaynağının kalıplaşmış düşünceler olduğunu, eleştirel düşünme biçiminin yaygınlaşması gerektiğini belirtti.