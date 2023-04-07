Muğla Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesi Malatya’da depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Malatya’da Ramazan kolisi dağıtımını sürdürürken, ekipler Ramazan ayı boyunca deprem bölgesinde koli dağıtımına devam edecek.

Ramazan ayında Malatya’da 4 bin koli dağıtılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesindeki yaraları sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesi Malatya’da vatandaşlara ve esnafa destek sağlamak amacıyla Ramazan kolilerinin dağıtımına devam ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, Malatya’da çadır ve konteynerde yaşayan vatandaşlara bu güne kadar Bin 600 koli ramazan paketi ulaştırırken, önümüzdeki hafta 2 bin 400 kolinin dağıtımını gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca Malatya’da toplam 4 bin koli dağıtımı yapacak. Ekipler ayrıca bölgede Ramazan ayının ardında da gıda başta olmak üzere farklı alanlarda desteğini sürdürecek.

Gıda kolileri Malatya esnafından alınıyor

Büyükşehir Belediyesi Malatya’da dağıtımına devam ettiği Ramazan kolilerinin tamamını Malatya esnafından satın alıyor. Böylelikle depremden etkilenen esnafa da destek sağlanmış oluyor. Ramazan kolileri içerisinde ayçiçek yağı, makarna, pilavlık pirinç, kuru fasulye, bulgur, nohut, mercimek, un, şeker, çay, tuz, salça, arpa şehriye, helva, zeytin, krem çikolata bulunuyor.