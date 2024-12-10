Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan için doğum günü olan 13 Aralık’ta anma töreni gerçekleştirecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan’ı isminin verildiği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde 13 Aralık’ta Yılmaz Bozkurt’un arşivinden resim sergisi ve Prof. Dr. Harun Tepe’nin ‘Çağdaş Bir Yaşam Nasıl Mümkündür?’ söyleşisi ile anmaya hazırlanıyor.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonu’nda yapılacak anma Prof. Dr. Türkan Saylan’ın doğum gününde vatandaşların katılımı ile yapılacak. Anma programı ile aynı gün Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Çocuk Korosu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde saat 20.00’da Türkan Saylan’ı anma konseri gerçekleştirecek.

Başkan Aras; “Türk kadınının neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden biri Türkan Saylan’dır.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yetiştirdiği kardelenler ve tıp alanında yaptığı önemli çalışmalarla Türk kadınının neleri başarabileceğini gösteren Prof.Dr. Türkan Saylan’ı doğum gününde Muğla’da saygı, özlemle anacaklarını söyledi ve tüm vatandaşları Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek anma programlarına davet etti.