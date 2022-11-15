Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi’ne 72 milyon liraya mal olacak Ören Atıksu Arıtma Tesisi protokolü Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası’nda gerçekleştirildi.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi’ne 72 milyon liraya mal olacak Ören Atıksu Arıtma Tesisi protokolü Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası’nda gerçekleştirildi.

Protokolde konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Milas’ta son olarak art arda yaptığımız 3 yatırımın maliyeti 382 milyon 460 bin lira. Bununla Milas, Muğla’da en fazla yatırım yaptığımız 2’nci ilçe oldu. Altyapı ile ilgili zaafiyetleri vardı. Bunları telafi edeceğiz. İl genelinde devam eden altyapı yatırımlarının toplamı ise 1 milyar 627 milyon lira. Bütün bunlar büyükşehir olmadan önce hayaldi. Büyükşehir olduktan sonra tamamen altyapıya yatırım yapıyoruz. Kredi çalışmalarımız da devam ediyor. Bunlar gerçekleştiğinde altyapı yatırımlarına devam edeceğiz" dedi.

"Atıksuyu meyve bahçelerinde kullanmayı hedefliyoruz"

Gürün, "Muğla için Fethiye’den Bodrum’a kadar kanalizasyonları revize ediyoruz. Yenilerini yapıyoruz. Sağlıklı bir çevre için büyük bir yatırım yapıyoruz. Her arıtma tesisinden çıkan su yeşil alanlarda kullanılabilir şekilde çıkıyor. Hatta bu suyu meyve bahçelerinde de kullanabilmeyi hedefliyoruz. Suyun bir damlasının yabana götürülmemesi için çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte su ile ilgili önemli sorunlar yaşayacağız. İçme kullanma suyunun yeşil alanlarda kullanmamalıyız" diye konuştu.