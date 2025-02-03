Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İGF Haber Ajansı’na yaptığı özel açıklamada Muğla’nın tarihi dokusu ve milli kültürüyle yıl boyunca iç ve dış turizme hazır konumda olduğunu söyledi. Ata SEVGİ – AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkanlık makamında İGFA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalarla ilgili başkanlık makamında yapılan görüşmede Başkan Aras, yaklaşık 10 aydır görevde olduklarını anımsatarak, Muğla’ya bir bütün olarak baktıklarını söyledi. Muğla’nın hiçbir köyü, beldesi ve mahallesini ayırmadan hizmet verdiklerini kaydeden Başkan Aras, “Malumunuz Bozburun Yarımada Köyleri olarak bilinen Marmaris köylerinin 100 yıldan fazladır devam eden su sorununu bitirdik. Şimdi de altyapı eksiklerini gidermek için çalışmalara başladık. Bu hizmet anlayışımız Muğla’mızın her yeri için geçerlidir” dedi.

Muğla’da turizm sezonunun başlamak üzere olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir yandan 2025 yaz turizm sezonu hazırlıklarını yaparken, diğer yandan da Muğla’nın her köşesini 12 ay turizme kazandırmak için, özellikle İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde tanıtım çalışmalarını sürdürüyoruz” diye konuştu.

Görüşme sonunda İGFA Muğla Temsilcisi Ata Sevgi, ünlü ressam Etem Çalışkan’ın 1969 yılındaki çizimi olan, Atatürk’ün imzasının da yer aldığı portresinin isme özel hazırlanmış baskı örneğini, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, “Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı ve İkinci Yüzyılının 1. Yılı” armağanı olarak sundu.

