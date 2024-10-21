Orman yangınları konusunda Türkiye’nin en hassas bölgelerinin başında gelen Muğla’da Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Dalaman Taşbaşı’nda yaklaşık 135 hektar, Menteşe Turnalı yangınında da yaklaşık 714 hektar ormanlık alan zarar gördü. İki yangında zarar gören alanların toplamı yaklaşık 1080 futbol sahası büyüklüğüne eşit.

Muğla Büyükşehir Belediyesi araç ve personelleriyle yangın sahasında

Dalaman ilçesi Taşbaşı Mevkiinde çıkan orman yangını 3 gün sürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman Taşbaşı Mevkiinde çıkan orman yangınına 96 araç ve 191 personel, Menteşe ilçesi Turnalı Mevkiinde çıkan ve 4 gün süren orman yangınına da 121 araç ve 217 personelle müdahale etti. Turnalı mevkiinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir ikram aracı 4 gün yangın bölgesinde kaldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerine itfaiye, İş makinası, toplu taşıma aracı, su tankeri, hizmet aracı ve ambulansların yanı sıra mobil ikram aracı gönderdi. Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelinde mobil ikram aracı ile su, çay, kahve, çorba ve yemek dağıtımında bulundu.

Başkan Aras; “Vatandaşları yangına karşı uyaralım”

Yangından dolayı mağdur olan vatandaşların yanında olacaklarını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Vatandaşları yangına karşı bilgilendireceğiz, eğitim vereceğiz. Biz insanları her konuda uyarmak durumundayız. Olaylar olmadan önleyici tedbirler almak zorundayız. Yine aynı şekilde ormanlık alanlardaki elektrik hatlarını veya yangına yol açabilecek herhangi bir çalışmayı ya önleyelim, ya da uyaralım. Bu ormanlardan geçen hatların altını temizlesinler, şeritler açılsın, Orman Bakanlığımızın görevleri var, bizim görevlerimiz var. Önceden bunları yaparsak en azından yangının sonuçları bu kadar ağır olmayabilir. Önleyici tedbir çok önemli” dedi.