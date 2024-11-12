Muğla Büyükşehir Belediyesi üretimde kooperatifçiliği geliştirmek ve yaygınlaştırmak için köy kahvelerinde toplantılara başladı.

Verimli toprakları ile tarım kenti olan Muğla’da üreticilere her alanda destek veren Büyükşehir Belediyesi özellikle geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan kırsal mahallelerde kooperatifçiliği yaygınlaştırmak için kahvehanelerde halk buluşmalarına başladı. Sosyal belediyecilik alanında yerinde yönetim anlayışı ve halkla birebir iletişim kurarak yapılan toplantılarla üretimde kooperatifleşmenin önemi ve markalaşma gibi birçok konu ele alındı.

Köy kahvehane bilgilendirme toplantıları Yatağan ile başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde kahvehanelerde düzenlediği toplantılara Yatağan ilçesi Akgedik, Konak ve Yeniköy Mahalleleri’nde başladı. Akgedik, Konak ve Yeniköy Mahalleleri’nin kadın muhtarlarının mahallelerinde kooperatif kurulmasına yönelik talepleri Büyükşehir Tarımsal ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlarla birlikte mahallelerinde ele alındı ve köy kahvehanesinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda kooperatifçilikte kuruluş öncesi neler yapılması gerektiği, kooperatif mevzuatı, ana sözleşme hazırlama aşamaları ve kuruluş sonrası yapılacak aşamalar vatandaşlara uzman ekipler tarafından anlatıldı.

Muğla Tarım Güçbirliği çalışmaları üreticilere anlatıldı

Büyükşehir Belediyesi Bilgilendirme toplantıları Bozüyük-Kapubağ-Gökpınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda kooperatif ortaklarıyla birlikte köy kahvesinde gerçekleştirilen toplantı ile devam etti. Bu toplantıda Büyükşehir ekipleri tarafından üreticilere süt ve süt ürünlerinin geliştirilmesi, markalaşma, üretimhane konusu, süt ve süt ürünleri konusunda faaliyet gösteren diğer kooperatiflerin çalışma esasları konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Büyükşehir ekipleri köy kahvehane toplantılarında Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi çatısı altında yapılan iş birlikleri, satın alma, satış ve pazarlama konularında yapılması gerekenler hakkındaki tecrübelerini de katılımcılara aktarıyor. Köy kahvehane toplantıları Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde devam etti. Bilgilendirme toplantıları Muğla’nın 13 ilçesinde gelen taleplere göre devam edecek.

Başkan Aras; “Üreten köylümüzü dinliyor, birlikte tarım kenti Muğlamıza hizmet ediyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bereketli toprakları ile bir tarım kenti olan Muğla’da üreten köylünün yanında olmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Başkan Aras; “Ege ve Akdeniz’e kıyısı olan, eşsiz bir coğrafyaya sahip olan Muğla aynı zamanda ürün çeşitliliği ile de çok önemli bir tarım kenti. Üreten köylümüzle zenginleşen topraklarımızın kıymetini bilmek ve üreticilerimizin yanında olmak için birçok projeyi hayata geçirdik. Topraklarımızın analizinden alım garantili üretime, fidan desteklemelerinden yerel tohuma, sulama kanallarından meyve sebze kurutma tesisine kadar birçok alanda üreticilerimize destek verirken uzman ekiplerimizle de üreten köylümüzün yanında olmak için onları köylerinde ziyarete başladık. Kooperatifleşmenin öneminden, markalaşmaya, katma değeri yüksek ürünlerle daha fazla gelir elde etmeye kadar birçok konuda üreticilerimizle yüz yüze, karşılıklı görüşme fırsatı bulduk. 13 ilçemizde devam edecek buluşmalarımızla üreten köylümüzü dinlemeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Üreten köylümüz tekrar milletin efendisi olacak”