Muğla Büyükşehir Belediyesi, araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’yu anmak amacıyla ölümünün 32. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde konser düzenledi. Etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla gerçekleşti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın sahne aldığı konserde, şef Eray İnal yönetiminde ve solist Ezgi Uludağ eşliğinde Uğur Mumcu’nun anısını yaşatan eserler seslendirildi. “Uğurlar Olsun”, “Yiğidim Aslanım” ve “Güneş Topla Benim İçin” gibi unutulmaz parçalar izleyicilerden büyük alkış aldı.

Duygusal anlara sahne olan etkinlik, Uğur Mumcu’nun hayatı ve mücadelesini hatırlatırken, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Başkan Aras: "Uğur Mumcu, hakikatin peşinden koşan bir toplum önderiydi"

Anma programında konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, Uğur Mumcu’nun yaşadığı baskıların devam ettiğine değinerek düşünce özgürlüğü için mücadelenin önemini vurguladı.

Başkan Aras: “Düşüncenin özgürleşmesi, adaletin ve demokrasinin güçlenmesi için hayatını ortaya koymuş bir aydını, Uğur Mumcu’yu anmak için buradayız. O, sadece bir gazeteci değil, cesaretiyle hakikatin peşinden koşan bir toplum önderiydi. Ancak ne yazık ki, onun mücadele ettiği baskılar ve engeller günümüzde de devam ediyor. Türkiye’de aydın olmanın, hakikati müdafaa etmenin ve gerçekleri söylemenin ağır bedelleri var. Maalesef, bu topraklarda aydın olmanın bedeli ödetiliyor. Bugün birçok gazeteci, yalnızca doğruları yazdığı için ya demir parmaklıklar ardında ya da mahkeme kapılarında. Düşünce ve ifade özgürlüğünden bahsetmenin giderek zorlaştığı bir dönemdeyiz. Ancak Uğur Mumcu gibi aydınların hatırası, bize yalnızca bir mücadele mirası değil, aynı zamanda bir cesaret kaynağı bırakıyor. Onun cesareti bize güç veriyor, karanlığı aydınlatan bir ışık oluyor. Bu ışıkla, hep birlikte özgürlüğü ve adaleti savunmaya devam edeceğiz” dedi.