Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi il genelinde konaklama tesisleri, akaryakıt ve LPG Satış İstasyonları, marina, tersane, yat tamir bakım yerleri, umuma açık eğlence yerlerinde yangın güvenliği denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangın riskini minimize etmek amacıyla il genelinde müdahalelerin yanında eğitim, denetim ve önleme faaliyetlerine devam ediyor. Büyükşehir itfaiye ekipleri sorumluluk alanları içerisinde bulunan başta konaklama tesisleri olmak üzere akaryakıt ve LPG satış istasyonları, marina, tersane, yat tamir bakım yerleri, umuma açık eğlence yerleri gibi çeşitli işletmelerde yangın denetimlerini gerçekleştiriyor. Ekipler 2014 yılından bu yana 12 bin 336 işletmede denetim gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri baca yangınlarını önlemek amacıyla 2024 yılında 1466 baca ve yağlı kanal denetimi yaparken, 2014 yılından bugüne 8 bin 335 baca ve yağlı kanal denetim gerçekleştirdi.

Ayrıca 2024 yılında 1201 işletmeye yangın önlemlerinin yeterli olduğu yönünde itfaiye raporu düzenlenmiş olup, yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler ve proje müellifleri tarafından gelen başvurular doğrultusunda 2017 yılından bu yana 1736 işletme için proje uygunluk görüşü vermiştir.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, denetimler kapsamında yangın güvenlik ekipmanlarını titizlikle kontrol etti. Ekipler, yangın dolaplarında bulunan hortumlar, vanalar ve diğer yangınla mücadele ekipmanlarının çalışır durumda olup olmadığını denetledi. Denetimlerde yangın pompaların periyodik bakımlarının yapılmış olup olmadığını, yangın söndürme tüplerinin doluluk durumunu, kullanım süreleri ve teknik bakımlarını inceledi.

Büyükşehir İtfaiyesi yangın önlemede görevli teknik ve idareci personelleri konaklama tesislerinde yangın güvenlik önlemlerine yönelik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında gerek il içi gerekse il dışında düzenlenen seminer, toplantı, çalıştay, sempozyumlara katılım sağlayarak Muğla’nın turizm ili olması ve buna bağlı konaklama tesislerinin çok olması sebebiyle tecrübe ve bilgilerini aktardı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangınlara müdahalelerin yanı sıra 2014 yılında beri 339 bin 497 vatandaşa temel yangın güvenliği eğitimi verdi. 2024 yılı içerisinde 40 bin 927 vatandaşa temel yangın eğitimi verildi. Kırsal mahallelerde bulunan 93 okulu ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 7 bin 843 öğrenciye temel yangın eğitimi verdi. Kırsal mahalle ve okullarda yapılan tatbikatlarla, vatandaşların afet durumlarına hazırlıklı ve bilinçli olmaları hedeflendi. 2022 yılında başlattığı Gönüllü İtfaiyecilik eğitimleri ile yangın, su baskınları, arama kurtarma gibi acil durumlarda mücadele gücünü arttırmak, sivil vatandaşları da bilinçli şekilde ekibe dâhil etmekte olan Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bugüne kadar 96 kişiye Gönüllü İtfaiyecilik eğitimi vererek belge düzenlendi.

“Yangınlara karşı önleyici tedbirler almaya devam edeceğiz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızın %68 ormanla kaplı ve turizm ili olmamız nedeniyle konaklama tesislerimizin çok olması, son yıllarda küresel ısınmanın artması ve ilimiz nüfusunun turizm sezonunda artış göstermesi ile yangınlarda artış olduğu görülmektedir. Yangınlar konusunda son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü yangınlar başladıktan sonra kontrol altına almak çok zor. Bu bilinçle hareket ederek itfaiye birimimizin donanımını güçlendiriyor, halkımıza bilinçlendirme eğitimleri veriyor ve ticari alanlarda düzenli denetimler yaparak yangınlarda can ve mal kayıplarına en aza indirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, Muğla’nın eşsiz doğasını koruyarak geleceğe taşımak, vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini sağlamaktır. Bu doğrultuda, yangınlara karşı önleyici tedbirler almaya devam edeceğiz” dedi.