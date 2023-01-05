Muğla genelinde 13 ilçede, 25 istasyon, 1 AKOM hizmet binası, 163 itfaiye aracı ile 7/24 vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan Muğla Büyükşehir İtfaiyesi, 2022 yılında 4 bin 476 itfai olaya müdahale etti. 2022 yılında Muğla’da meydana gelen orman yangınlarında da aktif görev alan Büyükşehir itfaiyesi yıl içinde 120 orman yangınına müdahalede bulundu.

Muğla genelinde 13 ilçede, 25 istasyon, 1 AKOM hizmet binası, 163 itfaiye aracı ile 7/24 vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan Muğla Büyükşehir İtfaiyesi, 2022 yılında 4 bin 476 itfai olaya müdahale etti. 2022 yılında Muğla’da meydana gelen orman yangınlarında da aktif görev alan Büyükşehir itfaiyesi yıl içinde 120 orman yangınına müdahalede bulundu.

Büyükşehir itfaiyesi 2022 yılında 356 ev, 127 iş yeri, 225 araç, 69 odun, kömür, depo, 120 orman, fidanlık, Bin 930 ot, çöp, anız, 17 gemi, tekne, 185 diğer yangınlar, 529 trafik kazası, 513 hayvan kurtarma, 322 su baskını olayı olmak üzere toplam 4 bin 476 olaya müdahale etti.

Doğal güzellikleri ve yüzde 68 orman varlığı ön plana çıkan Muğla’nın son yıllarda orman yangınları için büyük mücadele verdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yangınlarda büyük bir özveri ile çalışan, emek veren ve 7/24 vatandaşların huzuru için görevi başında olan itfaiye personeline teşekkür etti.

Başkan Gürün bunun yanı sıra vatandaşların huzuru, can ve mal güvenliği için itfaiye ekiplerinin günün 24 saati hizmet vermeye devam ettiğini açıkladı.