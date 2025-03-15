İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 81 il valiliğine gönderdiği sahipsiz sokak köpekleri ve belediyelere ait geçici havyan barınaklarının denetimi talimatı sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe Akçaova Mahallesinde bulunan hayvan bakımevinde inceleme yapıldı.

Mevzuat kapsamında yapılan/yapılamayan çalışmaların tespit edilmesi amacıyla Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman başkanlığında Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevinde inceleme yapıldı. Sahipsiz sokak hayvanlarının minimize edilmesi amacıyla oluşturulan komisyonda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Muğla Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, YİKOB ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcileri de hazır bulundu.