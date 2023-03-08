Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde yaşanan iki depremin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri çeşitli ekip ve ekipmanlarıyla bölgeye giderek birçok farklı alanda müdahalelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde yaşanan iki depremin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri çeşitli ekip ve ekipmanlarıyla bölgeye giderek birçok farklı alanda müdahalelerde bulundu.

Ekipler depremin ilk gününden itibaren çalışmalarını sürdürürken bölgeye giden MUSKİ Genel Müdürlüğü içme suyu, elektrik ve mobil araç bakım ekipleri su tankeri, vidanjör ve kanal açma makineleri ile sahada aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin uzman ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde ekipler tarafından konteyner, çadır kentler, seyyar tuvalet ve duşların su bağlantıları gerçekleştirilirken şehrin alt yapı çalışmalarına da destek veriliyor. MUSKİ ekipleri Malatya’da konteyner ve çadır kentlere içme suyu temininin yanı sıra, ağır hasarlı ve yıkım kararı alınan binaların su bağlantılarını da kesiyor. Ekipler aynı zamanda şebeke arızalarına müdahale ederken, çalışmayan kuyuların elektrik arızalarını gidermeye devam ediyor. Susuz bölgelere su tankeri ile su takviyesi yapılırken, vidanjör ve kanal açma hizmetleri de veriliyor. Bunun yanı sıra su bağlantıları bulunmayan çadır kentlerin ve yemekhanelerin suyunu karşılıyor. Ekipler gün boyu çadır kentlere kullanma suyu taşıyor. Ekipler depremzedeler için yurt dışından gelen yüzlerce çadırın kurulumunu da gerçekleştirdi.