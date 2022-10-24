Muğla Büyükşehir Belediyesi kadın üreticileri desteklemek, üretime katılımlarını sağlamak için Yatağan ilçesinde 52 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere 156 kıl keçisi dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kadın üreticileri desteklemek, üretime katılımlarını sağlamak için Yatağan ilçesinde 52 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere 156 kıl keçisi dağıttı.

İl genelinde tarım ve hayvancılığa destek vermeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kıl keçisi projesi Yatağan ilçesinde devam etti. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar Kavaklıdere, Dalaman, Menteşe, Ortaca, Datça, Ula, Köyceğiz ilçelerinde 266 kadına 798 kıl keçisi dağıtımı yapmıştı. Büyükşehir Belediyesi olarak Yatağan ilçesinde dağıttığı 156 kıl keçisi ile 318 kadın üretici, 954 kıl keçisi rakamına ulaştı.

Yatağan Kıl Keçisi dağıtım töreninde kürsüye kucağında bebeği ile çıkan kadın üreticilerden 28 yaşındaki ev hanımı Serap Şerit, kadın üreticilere destek sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti. Şerit evlenmeden önce hayvancılıkla uğraştığını belirtirken, bu destekle birlikte üretim yapıp ev ekonomisine katkı sağlamayı ve Muğla için kalkınmaya destek olmayı amaçladığını söyledi. Yatağan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru’da törende yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi’nin fidan, tohum desteği şimdi de kıl keçisi ile üretimde yanında olduklarını söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kıl Keçisi dağıtım töreninde konuşan CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan kıl keçisi projesinin kadın üreticileri ön plana çıkaran çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve ekibini kutladı. Suat Özcan; “Büyükşehir Belediye’mizde üreticilere destek olmak için bir tarafta kıl keçisi dağıtırken bir tarafta yem bitkisi dağıtıyor. Kıl keçisi kadın üreticilerimizi destek veren, onları ön plana çıkaran çok değerli bir proje. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibini kutluyorum” dedi.

Yatağan Kıl Keçisi dağıtımı töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarımın, üretimin çok iyi planlanması, organize edilmesi gerektiğini, Türkiye’nin tekrar kendi kendine yeten ülkelerden biri olması gerektiğini söyledi ve 2014 yılından beri tarıma önemli destek verdiklerini söyledi.

Başkan Gürün, “Muğla’da nüfusumuzun yüzde 55’i kırsalda yaşıyor. Muğla ve ülkemiz için büyük önem arz eden tarımda planlama yapılmaması, sürekli artan maliyetler, yem, mazot fiyatları ve en önemlisi de izlenen yanlış politikalara rağmen köylümüz sabırla toprağında üretmeye çabalıyor. 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’mızda tarıma, üreten köylümüze ayrı bir önem verdik ve Atatürk’ün; “Milli ekonominin temeli tarımdır” sözünü rehber edindik. Kurduğumuz tarım laboratuvarıyla hangi topraktan hangi ürünle en fazla verim elde ederiz çalışmasını yaptık. Yerel Tohum merkezi, deneme bahçeleri, meyve sebze kurutma tesisi, ipekböcekçiliği, meyve fidanı, yem bitkisi dağıtımı gibi birçok yenilikçi projeyi Muğla’mızda hayata geçirdik. Üretmek için çabalayan çiftçimizin yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Muğla genelinde sadece kadın üreticilere kıl keçisi hibesi yaptıklarının söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’da küçükbaş hayvancılığın önemini vurguladı. Başkan Gürün, “Kadınların üretime katılması, üretime kadın eli değmesi, kadının toprağına sahip çıkması çok önemlidir. Üretimin ana aktörü her zaman kadındır. Diğer bir detayda kıl keçisi dağıtımı yaptığımız 32 kadın üreticimizin lisans mezunu olması. Üniversite okuyan kızlarımızın da üretime katılması, keçi sayılarını arttırarak kendi sürülerini oluşturarak ekonomik gelişimleri bizleri çok mutlu etti. Muğla genelinde kadınlarımızın üretime sahip çıkmasının, tarıma verdiğimiz desteklerin meyvesini 3-4 yıl içinde Muğla’mızda göreceğiz. Muğla üretecek, üreten köylümüz kazanacak” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’ün katılımıyla Yatağan ilçesinde gerçekleştirilen Kıl Keçisi dağıtım törenine CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Parti Meclis üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, İYİ Parti Yatağan İlçe Başkanı Sadet Kocasarı, Yatağan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru, tarım kooperatifleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.