Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yerkesik-Yeniköy Mahallesinde kurulan koku vadisi lavanta bahçesinde lavanta şenliği düzenledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen festivalde lavanta hasadı gerçekleştirildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Büyükşehir yasasından önce bu arazi köy tüzel kişiliğine aitti ve yasadan sonra Büyükşehir Belediyemize geçti. Büyükşehir Belediyemiz arazinin hemen yanındaki alanı bize tahsis etti. Köylülerin kullanılması için çok kullanışlı salonu yaptık ve bu tarımsal arazi de koku vadisi haline geldi. Burası sadece Yeniköy’ümüze ait değil, burası tüm Yerkesik Mahallesine hatta tüm Menteşe bölgemize ait tarıma desteğin nasıl verildiğinin bir göstergesi “dedi.

Kooperatifçiliğin önemine değinen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Mümkün olduğu kadar kadın ağırlıklı kooperatiflerin kurulmasını teşvik ediyoruz ve kadınlara yeni kooperatifler kurdurmak suretiyle faaliyet alanına göre o konuda faaliyet göstermelerini istiyoruz. Eğer bir kadın inanırsa, o projeye ve ona katkı yapmayı kabul ederse o projenin gerçekten başarılı olmaması için bir sebep yok. Güçbirliği olarak birlik kurduk. Biz hem hayvancılıkta, hem de tarımsal ürünlerde büyük bir alana sahibiz. Köyünü terk etme gereği duymayacak gençlerin tarımla tekrar tarıma dönüp onlarla meşgul olduğu ve ürettiği bir Muğla oluşturmak istiyoruz" dedi.