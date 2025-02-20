Muğla Büyükşehir Belediyesi birinci derece deprem bölgesi olan Muğla’da ‘Kıyı Ege’de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı’ düzenliyor. Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Şubat Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek olan çalıştaya konuşmacı olarak alanında uzman isimler katılacak. ‘Kıyı Ege’de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı’ 21 Şubat Cuma günü Marmaris Grand Yazıcı Club Turban Thermal Otel’de başlayacak.

Kahramanmaraş depremlerinden oluşan Sinevizyon gösterisi ile başlayacak olan çalıştayda, Kıyı Ege bölgesindeki deprem riski, afet öncesi hazırlıklar, kriz yönetimi ve afet sonrası yapılması gerekenler gibi konular ele alınacak.

Çalıştay 3 gün sürecek

Çalıştayın ilk gününde Kıyı Ege’nin Jeolojisi ve Depremselliği, Depremde Zemin Yapı İlişkisi ve Kentleşme Politikaları başlıkları konuşulacak. İkinci gün, Anayasa ve İdari Hukuku Boyutuyla Deprem, Ceza Hukuku Boyutuyla Depremler, Afet Sonrası Kadın ve Çocuklar, Atölye Çalışmaları görüşülecek. Çalıştayın son gününde ise Atölye Çalışmaları Raporlarının Sunulması ve Tartışma ile Forum düzenlenecek. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak raporun, Muğla ve çevresindeki afet politikalarına yön vermesi bekleniyor.

Deprem gerçeği çok boyutlu bakış açısıyla ele alınacak

Kıyı Ege’de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı’na Yıldız Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, ODTÜ, Gebze Teknik Üniversitesi, Muğla Barosu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi’nden alanında uzman isimler katılacak.

Başkan Aras: "Afetlere karşı hazırlıklı olunması için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Doğal afetlerin yaşamın bir gerçeği olduğunun farkındayız ve bu farkındalık ile afetlere karşı hazırlıklı olunması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle birinci derece deprem bölgesinde yer alan Muğla’mızda, deprem riskine karşı hazırlıklı olmak, bilimi rehber edinerek hareket etmek ve toplumumuzu bilinçlendirmenin en öncelikli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Kıyı Ege’de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı ile alanında uzman bilim insanları, akademisyenler, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, deprem gerçeğini çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alacağız. Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri detaylarıyla değerlendireceğiz. Afetlere karşı dirençli bir Muğla inşa etmek için bilimsel veriler ışığında alınacak kararlar, yapılacak iş birlikleri ve atılacak somut adımlar büyük önem taşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizi her türlü afete karşı hazırlıklı hale getirmek için çalışıyor, risk azaltma ve kriz yönetimi konusunda üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.