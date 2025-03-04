MUSKİ Genel Müdürlüğü Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde içme suyu hattı olmayan turizm merkezleri için 1500 metre hat yaparak bölgeyi suya kavuşturdu. Ekipler ayrıca Ovacık Mahallesi’nin merkezine de ilave su sağlamak için 2 bin 200 metrelik hat yapımına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü içme suyu sorunlarının giderilmesi için yoğun mesai harcıyor. Ekipler son olarak Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde hayata geçirdiği proje ile bölgedeki turizm merkezlerini suya kavuşturdu. Ekipler bunun yanı sıra Ovacık merkezine ilave su sağlayabilmek için yeni hat yapımına başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sıcak asfalt çalışması ile birlikte koordineli olarak devam eden proje kapsamında bölge alt ve üstyapısıyla modern bir yapıya kavuşacak.

Turizm merkezleri suya kavuştu

Şimdiye kadar tankerlerle su ihtiyacını karşılayan Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiindeki turizm işletmeleri MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 1500 metrelik içme suyu hattı ile suya kavuştu. Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği şebeke imalatı ile turizm merkezlerine kesintisiz su verilmeye başlandı. Bunun yanı sıra yapımına başlanan 2 bin 200 metrelik hat çalışması ile Belcekız mevkiinden Ovacık mevkiine su sağlanacak ve yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının önüne geçilecek.

Bölgede bulunan bir Otelde görev yapan Bekir Oral, "Burada yapılan çok yararlı bir çalışma oldu. Çünkü daha önce taşıma su kullanıyorduk. Bu nedenle sıkıntılar oluyordu. Şimdi hem işletmemiz açısından hem misafirlerimiz açısından çok sağlıklı bir sistem oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlerin hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Ahmet Aras başkanımız sayesinde kapımıza kadar su geldi"

Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkiinde bulunan işletmelerin çok büyük su sorunu yaşadığını ve bunun yanı sıra mahalle merkezine ilave su sağlanacağı için duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle Muhtarı Kaya Kaya, yıllardır yapılmayan hizmeti Ahmet Aras’ın yaptığını söyledi. Muhtar Kaya, "Burası 1994 yılında belediyelik olmuş bir belde belediyesi iken 2014 yılından sonra Büyükşehir Belediyesi ile Mahalle oldu. Ama burası belde belediyesi iken bile Ölüdeniz- Ovacık hattı arasında hiç içme suyu hattı yoktu. Yani eskiden vardı şuan yenileniyor değil burada hiç yoktu. Tankerler ile su çekiliyordu. Şimdi otellerin yanı sıra teleferiğimiz var ve teleferiğe dahi tankerlerle su sağlanıyordu. Şimdi kapılarına kadar MUSKİ suyu getirdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızın mahallemize çok büyük yatırımları var. Önce altyapı tamamlandı. Şimdi Ölüdeniz ’deki Belcekız ve Ovacık Mevkii arasındaki içme suyu hattı yenileniyor. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz hizmetlerinden dolayı. Şimdiye kadar hiçbir başkanın aklına gelmemiş sanırım. Sağ olsun Ahmet Aras başkanımız buraya yatırımını yaptı. Bize değer verdiğini anladık. Buda bize gurur veriyor. Gerçekten beklediğimiz projelerdi" şeklinde konuştu.