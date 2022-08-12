Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açık havada gerçekleştirilen sabah egzersizleri Salı ve Cuma günleri Muğla Yürüyüş Yolu’nda saat 08.30’da başlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açık havada gerçekleştirilen sabah egzersizleri Salı ve Cuma günleri Muğla Yürüyüş Yolu’nda saat 08.30’da başlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bilinçli Spor Sağlıklı Gelecek’ etkinliği devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Yaşam Egzersizi uzman eğitmenleri ile vatandaşları açık havada sporla buluşturuyor. Açık havada gerçekleştirilen sabah egzersizleri vatandaşların yoğun katılımı ile Salı ve Cuma günleri Muğla Yürüyüş Yolu’nda saat 08.30 da başlıyor.

Etkinlikte yürüme, jogging koşu, step-aerobik, pilates, dinamik-statik egzersizler katılımcılar eşliğinde yapılıyor. Spor öncesi, spor sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatan uzmanlar böylelikle vatandaşların daha bilinçli ve sağlıklı olarak spor yapmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca evde yapılabilecek egzersizlerinde detaylı olarak anlatıldığı ve uzmanlar tarafından hazırlanan broşürler de vatandaşlara dağıtılıyor.