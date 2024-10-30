Muğla Büyükşehir Belediyesi, turizmin başkenti Muğla’da ‘Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Tanıtım Toplantısı’ gerçekleştiriyor.

‘Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtım toplantısı’ 31 Ekim Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde saat 11.00’da gerçekleştirilecek. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, TUREB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hakan Eğinoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Özcan Koray, Turizmci Yücel Okutur ile Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Koordinatörü Cumhur Güven Taşbaşı katılım sağlayacak.

“Muğla dünya turizminin başkenti olabilecek potansiyele sahip”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu ile Dünya Kenti Muğla vizyonunun önemli bir ayağını tüm paydaşları ile ele alacaklarını söyledi. Başkan Aras; “Dünya’nın ve ülkemizin en önemli turizm başkentlerinden birinde yaşıyoruz. Muğla; doğası, güzellikleri ve tarihi ile deniz turizmi yanında, kültür, spor, sağlık, eko, agro gibi tüm turizm etaplarına uygun bir şehirdir. Turizmi şehrimizde 12 aya yaymak, yerli ve yabancı misafirlerimizi şehrimizde ağırlamak için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle tüm turizm paydaşlarını bir arada toplayacağımız Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu’nu kurduk. Muğla’mızı ortak akıl ve ilerici fikirlerle geleceğe hazırlıyoruz. Muğla sahip olduğu değerlerle dünya turizminin başkenti olabilecek potansiyele sahip.” açıklamalarında bulundu.