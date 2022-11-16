Muğla Büyükşehir Belediyesi çocuklarda fırsat eşitliği oluşturarak her oyuncağa erişebilmeleri ve birlikte oyun oynayabilmeleri için Oyuncak Kütüphanesi Projesi’ni hayata geçiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi çocuklarda fırsat eşitliği oluşturarak her oyuncağa erişebilmeleri ve birlikte oyun oynayabilmeleri için Oyuncak Kütüphanesi Projesi’ni hayata geçiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan oyuncak Kütüphanesi ile çocuklarda fırsat eşitliği yaratılarak, uzman eğitmenlerle oyun terapisi eğitimleri verilecek. Ayrıca kütüphane ile çocukların her oyuncağa erişebilmeleri, birlikte oyun oynama ve ailelerin oyuncak bağışı yapabilmeleri planlanıyor. Yerel yönetimlerde ilk olacak Oyuncak Kütüphanesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde hayata geçiriliyor.

Çocukların bilişsel, psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmak, her çocuğun her oyuncağa erişimini sağlamak, engelli bireyler içinse benlik saygısı, baş etme becerileri kazandırmaya yönelik bir organizasyon olan Oyuncak Kütüphanesi Projesi yerel yönetimlerde ilk defa Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor.

Oyuncak Kütüphanesi projesi ile ilk başta çocukların fırsat eşitliği yakalaması, tüm çocukların erişemediği oyuncaklara rahatlıkla erişebilmesi, kütüphane sorumluluğu alabilmesi amaçlanırken çocukların grup halinde gelerek çeşitli faaliyet, etkinliklere ve eğitimlere katılabilmesi planlanıyor. Oyuncak Kütüphanesi’nde ayrıca çocuklara yönelik bireysel görüşmelerin yapılacağı oyun terapisi eğitimi sunulacak. Kütüphaneye ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarının da eşit bir şekilde oyuncağa ulaşabilmesi amacı ile bağış kabul ve dağıtım alanı oluşturulacak.