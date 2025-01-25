Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Samsun’da düzenlenen şampiyonada bireysel ve takım olarak 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı ve başarılı sporcular, Milli Takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Samsun’da gerçekleşen 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Emircan Haney bireysel kategoride Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Songül Lök aynı kategoride gümüş madalya ile ikinci oldu. 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda yarışarak başarı elde eden ve baraj puanlarını geçen Emircan Haney, Hazal Burun ve Songül Lök Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

U-21 takımında ise Ecesu Demircan, Duru Kaya ve Tanem Topuz’dan oluşan bir diğer takım Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Başkan Aras, “Okçularımız Muğla’mızı gururlandırmaya devam ediyor”

Sporcuları tebrik eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularının bu önemli başarıları, kentimizi gururlandırdı. Milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inancım tam. Ülkemizi, Muğla’mızı uzun zamandır gururlandıran okçularımızı yetiştiren antrenörleri Dr. Ejder Sözen’i ve başarılı okçularımızı tebrik ediyorum. Bundan sonraki turnuvalarda sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum”