MUĞLA (İHA) – Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nde göreve başlayacak 68 yeni itfaiye eri için yemin töreni düzenlendi.

MUĞLA (İHA) – Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nde göreve başlayacak 68 yeni itfaiye eri için yemin töreni düzenlendi.

Muğla’da vatandaşların güvenliği ve huzuru için 7/24 görev yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı 68 yeni personeli için yemin töreni düzenledi. Yemin törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Bahattin Gümüş ve itfaiye erlerinin aileleri katıldı.

13 ilçesi 569 mahallesi olan Muğla’da 13 grup amirliği, 25 istasyon, 479 personel, yeni alınan araçlarla 168 araçla vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ailesine katılan 68 yeni itfaiye eri için yemin töreni düzenledi.

İtfaiye Eri Hilal Sakızlı; “Kimsenin referansı olmadan seni almazlar dediler ancak gördüm ki burada liyakat esas”

Yemin töreninde konuşan itfaiye eri Hilal Sakızlı, referans olmadan sınavı kazanamayacağı liyakatli bir sınav olmayacağına dair çokça söylemlerin olduğunu ancak Muğla Büyükşehir Belediyesinde hak edenin kazandığını söyledi Sakızlı, “Sen kadınsın liyakatli bir sınav olmaz kimse senin referansın olmadığından seni almazlar dediler. Kimsenin referansı olmadan kendi emeğimle oldum. Burada aile gibi davrandılar, çok mutluyum. Genç yaşta meslek sahibi olmamızı sağlayan başta Başkan’ımız Osman Gürün’e çok teşekkür ediyorum. Her meslekte olduğu gibi kadınlarında bu mesleği yapabileceği inancıyla bu mesleğe atıldım. Hiçbir fark gözetmeden bana yardımcı olan tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yemin töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise “Sizler kutsal bir meslek olan itfaiye mesleğini icra edeceksiniz. Çok şanslısınız Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmaya başladınız. Yangın döneminde verdiğiniz emeği herkes gördü. Bu nedenle çok kutsal bir meslek sahibisiniz. Deprem ve yangın yönünden çok hassas bir bölge olan Muğla’da görev yapıyorsunuz. Hepinize yeni görevinizde başarılar diliyorum” dedi.