Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı önleme ve denetim birimi ile zabıta ekipleri, yangın güvenliği önlemleri kapsamında il genelinde marina, liman ve çekek yerlerinde kapsamlı yangın denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında ekipler Marmaris ilçesinde bulunan marina, liman ve çekek yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

MUĞLA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangın riskini minimize etmek amacıyla il genelinde teknelerin bulunduğu marina, liman ve çekek alanlarda yangın dolapları, yangın pompaları, pedestal ve yangın söndürme tüplerini detaylı bir şekilde inceliyor. Denetimler özellikle yaz sezonunda yoğun olarak kullanılan marina, liman ve çekek yerlerinde hem teknelerin hem de çevrenin güvenliğini sağlama amacıyla gerçekleştiriliyor.

YANGIN GÜVENLİK EKİPMANLARI TEK TEK İNCELENDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, denetimler kapsamında Marmaris’te bulunan çekek, liman ve marinalarda yangın güvenlik ekipmanlarını titizlikle kontrol etti. Ekipler yangın dolaplarında bulunan hortumlar, vanalar ve diğer yangınla mücadele ekipmanlarının çalışır durumda olup olmadığını, yangın pompaların periyodik bakımlarının yapılmış olup olmadığını, teknelerde ve çekek yerlerinde bulunan yangın söndürme tüplerinin doluluk durumu, kullanım süreleri ve teknik bakımları incelendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliğinde İtfaiye Çavuşu Ahmet Akarsu “ Muğla'mız bir turizm kenti. Nüfusumuz yaz aylarında artıyor. Bunun bilinciyle önleme birimi olarak yat çekek yerleri, marinalar, otellerde, denetimlerimizi sürdürüyoruz. Marmaris ilçemizde toplam 37 adet yat çekek yeri ve marina denetimlerimizi gerçekleştirdik. İnsanlarımızın can ve mal güvenliği için denetimlerimize belirli periyotlarla devam ediyoruz. Önlemek her zaman söndürmekten daha kolaydır.

Marinalarda özellikle yangın dolaplarımız ve yangın pompa grubumuz olmazsa olmazlarımız. Bunlar marinalar için çok önemli. Köpük yangın dolaplarının olması gerekiyor. Belirli aralıklarda pedestal dediğimiz teknelerin bağlandığı yerlerde yangın dolaplarının, yangın söndürme tüplerinin belirli aralıklarda olması gerekiyor” dedi.

3 BİN 844 İŞLETME DENETLENDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı önleme ve denetim birimi ile zabıta ekipleri 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 844 işletmenin denetimini gerçekleştirdi. Bu işletmelerin 115 adeti kıyı tesislerinde bulunan işletmeler oluşturdu.