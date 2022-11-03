Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökova Körfezinde araç yolu olmayan koylarda botlar yardımıyla kıyı temizliği gerçekleştirdi. Ekipler, iki günde beş ton 265 kg çöp topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökova Körfezinde araç yolu olmayan koylarda botlar yardımıyla kıyı temizliği gerçekleştirdi. Ekipler, iki günde beş ton 265 kg çöp topladı.

Turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi koylarda ki temizlik çalışmalarına hız verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, eşsiz sahilleri ve deniziyle ünlü Muğla’da, kıyıları temiz tutmak ve gelecek nesillere daha mavi daha yeşil bir kent bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi teknelerden atık toplamanın yanı sıra dalgıçlarla deniz dibi temizliği ve koylarda çevre temizliği gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede Gökova Körfezinde araç yolu olmayan koylarda kıyı temizliği gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri iki gün boyunca yedi adalar ve Tuzla bölgesinde kıyı temizliği yaptı. Yatların uğrak yeri olan koylarda iki günde beş ton 265 kg çöp toplandı. Toplanan çöpler çevreye zarar vermeden Muğla Büyükşehir Belediyesi katı atık tesislerinde bertaraf edildi.

11 ayda 17 ton 595 kg çöp toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2014 yılından bugüne 175 ton 100 kg. çöp toplarken, 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar Gökova Körfezi’nde 17 ton 595 kg çöp bertaraf edildi.