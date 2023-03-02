Uzun yıllardır Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğini yürüten Hüseyin Daşgın yaş sınırı nedeniyle emekli oldu. Başkan Gürün emekli olan Daşgın’a hizmetleri nedeniyle teşekkür plaketi verdi. Daşgın’dan boşalan Genel Sekreterlik görevine Birsen Kocataş atandı.

Uzun yıllardır Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğini yürüten Hüseyin Daşgın yaş sınırı nedeniyle emekli oldu. Başkan Gürün emekli olan Daşgın’a hizmetleri nedeniyle teşekkür plaketi verdi. Daşgın’dan boşalan Genel Sekreterlik görevine Birsen Kocataş atandı.

İkili Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında bir araya geldi. Muğla Belediyesinden bu yana görev yapan ve Büyükşehir olduktan sonra Genel Sekreterlik görevini üstlenen Hüseyin Daşgın ziyarette başkan Gürün’e teşekkür ederek görevinde başarılar diledi. Daşgın, “Muğla Belediyesi zamanında başladığım görevime Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter olarak devam ettim. Bu süre içinde Muğla için Başkanımızın talimatlarını yerine getirmek ve şehri daha iyi yerlere taşımak için çalıştık. Bana görev sürem boyunca destek olan ve başarılı bir yönetim gösteren Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise Daşgın’ın Belediye hizmetleri konusunda çok önemli hizmetleri olduğuna vurgu yaparak bundan sonraki süreçte emekliliğin tadını çıkarmasını ve ailesiyle birlikte güzel zamanlar geçirmesini istedi. Başkan Gürün ayrıca Daşgın’a hizmetleri nedeniyle teşekkür ederken plaket verdi.