Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 28’incisi düzenlenen EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılarak kentin turizm, gastronomi, kültürel ve tarihi değerlerini tanıttı.

EMITT -Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, bu yıl 28’inci kez kapılarını açtı. Muğla Büyükşehir Belediyesi fuara katılarak kentin turizm, gastronomi, kültürel ve tarihi değerlerini tanıttı. Turizm sektöründen temsilcilerin de yoğun ilgi gösterdiği fuarda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklamalarda bulundu. Aras, ‘‘2025 yılı turizm sezonu hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bu yıl da misafirlerimize güvenli ve huzurlu tatil hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Fethiye’den Bodrum’a kadar muhteşem bir coğrafyamız var’’ ifadelerini kullandı.

Muğla’nın turizm için çeşitlilik sunan bir kent olduğunu belirten Aras, ‘‘Muğla, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Muğla’yı temsil etmek bize mutluluk veriyor. Fethiye’den Bodrum’a kadar muhteşem bir coğrafyadayız. Dağcılık, paraşüt gibi sporlar için uygun bir bölgeyiz. Gastronomi, tarihi alanlar, deniz turizmi Muğla’nın zenginliklerini gösteriyor’’ dedi.

‘‘Güvenli bir turizm hizmeti sunmak için çalışıyoruz’’

Son zamanlarda yangın, deprem gibi konuların kaygılanmaya neden olduğunu belirten Aras, Muğla’da tüm altyapı çalışmalarının ve güvenlik denetimlerinin eksiksiz yerine getirildiğini ifade etti. Aras, ‘‘Muğla’nın ilçelerinin çoğunda kat sayısı azdır. Deprem ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, otellerimiz ve işletmecilerimiz bu konuda çok hassas. Muğla’nın jeolojik yapısı nedeniyle de çok büyük riskler görünmüyor. Yine de her türlü tedbiri alıyoruz. Güvenli bir turizm hizmeti sunmak için çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.

‘‘2025 yılında turist sayısında artış bekliyoruz’’

Turizm verilerine ilişkin de bilgi paylaşan Aras, ‘‘2024 yılında önceki seneye göre yüzde 7 artış vardı. 2024 yılında 3,5 milyon yabancı turisti ağırladık. 2025 yılında turist sayısında artış bekliyoruz. Tur firmalarıyla görüşüyoruz, rezervasyonlar iyi durumda. Tüm misafirlerimizi güvenli ve huzurlu bir tatil yapmaları için Muğla’ya bekliyoruz. 2025 yılında önceki senelere göre daha yüksek sayıda turist ağırlayacağız, 2025 turizm sezonuna kentimizi hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.