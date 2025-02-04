Ege Denizi’nde meydana gelen deprem fırtınasının ardından, riskli iller arasında yer alan Muğla’da olması ihtimal tehditlere karşı önlem almak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kriz masası oluşturuldu.

AFAD ve ilçe belediyeleri ile koordinasyon sağlanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan kriz masası, AFAD ve 13 ilçe belediyesi ve tüm ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak olması ihtimal depremin etkilerini en aza indirmek için kapsamlı bir risk analizi gerçekleştirecek. Bu çerçevede, bölgedeki kritik noktalar belirlenerek acil müdahale planları masaya yatırılacak.

Deprem riskine karşı acil toplanma alanları belirlendi

Deprem ihtimaline karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yetkili kurumlarla acil toplanma alanlarını belirledi. Bu kapsamda 13 ilçede 617 acil toplanma alanı belirledi. Sahada fiziki uygunluk açısından değerlendirilen bölgelerde eksik tabelaların yenilenmesi ve mevcut tabelaların bakımı için çalışmalar hız kazandı.

Muğla genelinde kişi başına düşen acil toplanma alanı 3,98 metrekare olarak belirlenirken olması ihtimal bir afet durumunda kullanılmak üzere 37 geçici barınma alanı oluşturuldu. Kamp alanlarında çadır, battaniye, yastık, çarşaf, bot ve kıyafet gibi temel yaşam malzemelerinin bulunduğu dört adet konteyner hazır hale getirildi.

Büyükşehir depreme karşı hızlı müdahale için tüm hazırlıklarını güçlendiriyor

Afet durumlarında oluşabilecek ihtiyaçların toplanarak afetzedelere ulaştırılması amacıyla Muğla genelinde 6 farklı noktada yardım merkezleri oluşturuldu. Bu merkezlerde toplanacak yardımların kayıt altına alınması ve etkin bir şekilde dağıtılması için gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, deprem ihtimaline karşı barınma çadırı, uyku tulumu, konteyner mutfak, ısıtıcı, ocak, yastık ve nevresim takımı gibi temel ihtiyaç malzemelerini envanterine ekleyerek afet sonrası hızlı müdahale kapasitesini artırdı.

Ayrıca, kriz anlarında iletişim kesintilerinin önüne geçmek amacıyla 14 uydu telefonu ve telsiz sistemi kurulumu gerçekleştirildi. Böylece, afet sırasında kesintisiz ve sağlıklı haberleşme sağlanarak koordinasyon süreçlerinin aksatılmadan yürütülmesi hedefleniyor.

Başkan Aras: "Depreme karşı hazırlıklı olmalıyız"

Başkan Aras, depreme karşı alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını belirterek, "Ege Denizi’nde meydana gelen sarsıntılar, bölgedeki deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Muğla’nın deprem kuşağında yer aldığı bilinciyle hareket ederek, ilçe belediyelerimiz ve AFAD ile koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikli hedefimiz, halkımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak ve olması ihtimal riskleri minimize etmektir" dedi.