Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’un Bayır-Mumcular-Kısırlar, Dörttepe-Mumcular, Yeniköy-Mazı-Aşağı Mazı Mahallerinde yol çalışmalarını tamamladı. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeniköy muhtarı Mehmet Çengel, Büyükşehir ne istediysek yaptı “Başkan Osman Gürün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’un Bayır-Mumcular-Kısırlar, Dörttepe-Mumcular, Yeniköy-Mazı-Aşağı Mazı Mahallerinde yol çalışmalarını tamamladı. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeniköy muhtarı Mehmet Çengel, Büyükşehir ne istediysek yaptı “Başkan Osman Gürün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların modern ve güvenli yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede büyükşehir ekipleri Muğla’nın en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’da alt yapı çalışmalarının yanı sıra, yol çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri Bodrum’un Bayır-Mumcular-Kısırlar Mahallelerinde 7.50 km. Dörttepe-Mumcular mahallesinde 10.70 km ve Yeniköy-Mazı-Aşağı Mazı Mahallerinde 14.50 km yol çalışmalarını tamamlarken bu bölgelerde vatandaşlara güvenli bir seyahat sunuyor. Büyükşehir ekipleri ayrıca 2014 yılından bu yana Bodrum’da 183 km. asfaltlama 16 km. parke ve 20 bin 740 metre oto korkuluk yapımı gerçekleştirildi.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeniköy Muhtarı Mehmet Çengel, Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar ne istediysek yaptı, “halkımıza sunduğu bu hizmetler nedeniyle Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve ekibine teşekkür ederim” dedi. Çengel, ayrıca “Büyükşehir Belediyemizden mahallemiz adına bazı isteklerimiz olmuştu. Yollarımız genişledi ve asfaltlandı. Okulumuzun önüne kasis istedik hemen yapıldı. Oto korkuluk talebimiz oldu çalışmalara başladılar. Taleplerimizin anında yerine gelmesi bizleri ve halkımızı çok mutlu ediyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e ve tüm belediye çalışanlarına mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.