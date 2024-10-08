13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla’da sorumluluk alanındaki 2 bin 346 yolda asfaltlama, hendek betonu ve bakım onarım çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi il genelinde 83 km hendek betonu çalışması yaparak yolları daha güvenli hale getirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde yapılan 83 km hendek betonu çalışmasıyla yol yüzeyinden, dağlardan ve yamaçlardan gelen yağmur sularının birikmesi engelleniyor. Böylelikle trafik kazalarına sebep olabilecek yol temel tabakasının oyarak bozulmasının önüne geçiliyor. Ayrıca yapılan hendek betonu çalışmalarıyla yol kenarında oluşan, trafik açısından görüşü engelleyen sazlık alanların oluşması da engelleniyor.

İl genelinde 3 bin 404 km yol çalışması tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için il genelinde sorumluluk alanındaki 2 bin 346 km yolda bugüne kadar 3 bin 404 km yol çalışmasını tamamladı. Yollara 1 Milyar TL’nin üzerinde yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçedeki çalışmaları devam ediyor.