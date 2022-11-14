Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı asfaltlama programı çerçevesinde 9 ilçede toplam 135.80 km asfalt çalışması yaptı. Ekipler 2019 yılından bu güne kadar il genelinde 521.30 km asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı asfaltlama programı çerçevesinde 9 ilçede toplam 135.80 km asfalt çalışması yaptı. Ekipler 2019 yılından bu güne kadar il genelinde 521.30 km asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan ilçe ve kırsal mahallelerde yol çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler 2022 asfaltlama programı çerçevesinde 8 Haziran tarihinden bu güne 135.80 km asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar 8 Haziran’da başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri hava şartlarının asfalt dökümüne uygun olduğu 8 Haziran 2022 tarihinde Menteşe, Yatağan, Milas, Dalaman, Bodrum, Datça, Fethiye, Seydikemer ve Marmaris ilçelerinde asfalt ve parke kaplama çalışmalarına başladı. 8 Haziran tarihinde başlayan asfaltlama çalışması 14 Kasım 2022 tarihi itibariyle sona erdi. Büyükşehir ekipleri bu tarihler arasında 135.80 km asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

2019’dan bugüne 521 km asfaltlama yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 tarihinden bu güne kadar il genelinde 521.30 km asfaltlama çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda Bodrum’da 175, Fethiye’de 154,30, Kavaklıdere’de 42,10, Menteşe’de 391,50, Milas’da 453,50, Ortaca’da 83,3, Yatağan’da 161,10, Dalaman’da 116,5, Datça’da 63,6, Marmaris’de 91, Köyceğiz 182,6, Seydikemer’de 343, Ula’da 88,9 kilometre olmak üzere sorumluluğunda toplama 2 bin 346,40 kilometre uzunluğunda yol ağı bulunuyor. 2014 yılından bu güne il genelinde 1’inci ve 2’inci kat kaplama ile 3bin 5 km il genelinde asfaltlama çalışması yapıldı.