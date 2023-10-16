Muğla Büyükşehir Beleyesi tarafından vatandaşların sorunlarına daha hızlı çözüm bulmak ve iletişimi güçlü tutmak için kurulan Muhtarlar Masası 9 yıldır hizmet vermeye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Muhtarlar Masası birimi Muhtarlar ile Belediye arasında doğrudan iletişim kurmayı sağlarken, kurulduğu günden bu yana muhtarlardan gelen 92 bin 809 talep aldı.

Muhtarlar Masasına ulaşmak çok kolay

Muhtarlar Masası birimine bağlanmak isteyen muhtarlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezinin numarası 444 48 01 arayıp 8’i tuşlayarak bu birime ulaşabiliyorlar. Muhtarlar Masası birimi, muhtarlardan gelen her türlü talep, istek ve öneriyi inceleyerek ilgili birim ya da kurumlarla irtibata geçip başvuruları iletiyor ve başvuruların sonuçları hakkında muhtarlara bilgi veriyor. Masa, kurulduğu günden bu yana Büyükşehir Belediyesinin birimleri ve hizmetleri ile ilgili 13 ilçede muhtarlara yönelik toplam 81 bilgilendirme toplantısı düzenlerken, toplantılarda muhtarlara anketi yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar Masası birimi ayrıca kurulan whatsapp hattı üzerinden muhtarlardan anlık olarak görüntü, video, şikayet ve talepleri de topluyor.

“Hizmet ve çözüm odaklı bir anlayışla çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 2014 yerel seçimlerinden sonra 48 beldenin kapatılması ve 396 köyün de mahalle statüsüne geçmesi ile Muğla ili genelinde 569 muhtarın görev yaptığını, hizmet ve çözüm odaklı anlayışla muhtarlar ile sağlıklı bir iletişim kurmak için Muhtarlar Masası birimini hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Gürün; “Muhtarlarımız bizim için bulundukları mahallelerde Büyükşehir Belediyesi’nin bir yetkilisi, bir görevlisi konumundadır ve bizler için çok önemlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımız ile sağlıklı ve etkin bir iletişim kurmak için hayata geçirdiğimiz Muhtarlar Masası birimi 9. yılını doldurdu. Bu süre içerisinde muhtarlarımızdan gelen 92 bin 809 başvuruyu Muhtarlar Masasında hizmet veren uzman personellerimiz inceleyerek ilgili birimlere yönlendirdi ve başvuruların sonuçları hakkında muhtarlarımıza geri dönüş yapılarak bilgilendirdiler. Muğla Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi numarası 444 48 01’i arayan muhtarlarımız daha sonra 8’i tuşlayarak Muhtarlar Masası Birimi’mize ulaşabilir, istek, dilek ve taleplerini direk olarak iletebilirler. Yine sosyal mecralardan da buraya ulaşmak mümkün” dedi.