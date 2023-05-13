Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü altyapı sistemlerinin geliştirilmesi, atıksuyun bertarafı ve doğanın korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu çerçevede Seydikemer’den Bodrum’a kadar 604 bin 271 metre kanalizasyon hattı yaptı.

Turizm merkezlerinin kanalizasyon eksikleri gideriliyor

Türkiye’nin en çok mavi bayrağa sahip şehirlerinden biri olan Muğla’da atıksuyun bu sahillere zarar vermemesi için altyapı sistemlerini güçlendirmeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi başta Bodrum, Fethiye ve Datça ilçeleri olmak üzere turizm merkezlerinde önemli kanalizasyon çalışmaları yaptı. Özellikle altyapı eksiklerinin bulunduğu bölgelerde çalışma yapan ekipler, Bodrum’da 165 bin 449, Fethiye’de 176 bin 560, Datça’da ise 7 bin 405 metre kanalizasyon çalışması yapıldı.

Toplamda 604 Bin metre kanalizasyon hattı

Ekipler ayrıca Milas’ta 129 bin 951, , Ula’da 56 bin 908, Dalaman 19 bin 336, Marmaris’te 3 bin 188 Ortaca’da 15 bin 612, Kavaklıdere’de 12 bin 242, Yatağan’da 6 bin 616, Menteşe’de 5 bin 313, Köyceğiz’de 3 bin 499, ve Seydikemer’de 2 bin 192 metre kanalizasyon hattı yaptı. Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede toplamda 604 bin 271 metre kanalizasyon hat çalışması gerçekleştirdi.