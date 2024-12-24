Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla bölgesinde bugün sabah saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Rüzgarın, bugün (Salı) günü Muğla çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 25 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.