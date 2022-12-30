Muğla’da Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilgilerin Kayıt Altına Alınması Projesi kapanış toplantısı düzenlendi.

Muğla’da Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilgilerin Kayıt Altına Alınması Projesi kapanış toplantısı düzenlendi.

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ” Projeyle, halkın doğal biyolojik kaynaklardan faydalanarak ana kategorileri, sağlık, beslenme, endüstriyel ve tarım hayvancılık amaçlı geleneksel kullanımlara ilişkin bilgiler derlenmiş ve ulusal geleneksel bilgi veri sistemine girilmiştir. Daha sonraki aşamada, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğine dayalı geleneksel bilgiler kullanılarak, ürünlerin patentinin yabancılar tarafından alınması önlenebilecek ve geleneksel bilgilere dayalı katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri için veri ve bilgi sağlanmış olacaktır” ifadesi kullanıldı.

Toplantıya Muğla Doğa Koruma Milli parklar Bölge Müdür Yardımcısı M. İbrahim Çolak, Muğla Doğa Koruma Milli parklar İl Şube Müdürü Ömer Kahraman, projeyi yürüten hocalar Doç. Dr. İsmail Dutkuner, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Kaya Bilecenoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Öngören, Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Öncül, Muğla Şube Müdürlüğüne bağlı DKMP Şefleri ile yüklenici firma yetkilisi katıldı.